Россиянам в ОАЭ доступна бесплатная вакцинация от коронавируса

Посол Объединённых Арабских Эмиратов в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер заявил, что его страна входят в число государств самым низким в мире уровнем смертности от коронавируса, сообщает ТАСС.

По словам посла, в настоящее время в ОАЭ уже прошли вакцинацию более девяти миллионов человек. Он добавил, что бесплатно привиться от коронавируса могут как местные жители, так и иностранцы, в том числе граждане России.

Дипломат также отметил, что за последние три с половиной месяца в Дубай прибыло больше 75 тысяч посетителей из РФ. Все они сдали тесты на COVID-19 и инфекция была обнаружена лишь в 0,46% случаев.

Ранее в ОАЭ одобрение для применения в экстренных случаях получила российская вакцина «Спутник V», сообщает Ura.ru. Кроме того, в стране разрешено применение препараты Pfizer/BioNTech и Sinopharm.

