Россиянам в Индии посоветовали покинуть страну до закрытия всех аэропортов

Власти Индии уже сообщили, что в целях профилактики распространения коронаврусной инфекции закроют 22 марта все международные аэропорту на территории страны. Они не будут работать в течение недели.

Посольство попросило россиян, находящихся в Индии, направлять на email консульского отдела посольства свои паспортные данные, а также место нахождения и контакты.

В Индии на данный момент находится 149 человек, зараженных коронавирусом, четверо скончались.

Ранее Россия выразила протест Франции из-за запертых на лайнере Costa Pacifica туристов. На борту находятся 35 россиян.

Проблемы с вылетом ранее были и у российских туристов в Черногории. Власти страны не давали самолетам разрешения на вылет. Однако накануне ситуация разрешилась. Сегодня из Черногории будут эвакуированы порядка 500 россиян. Накануне страну смогли покинуть порядка 550 наших туристов. Потребуются еще вылеты 21 и 22 марта, это еще около 600 человек.







