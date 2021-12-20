Глава ВОЗ заявил о заражении «омикроном» привитых и переболевших

Новый штамм коронавируса «омикрон» имеет способность распространяться быстрее других мутаций, а также инфицирует вакцинированных и переболевших ране COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он утверждал, что уже получены обоснованные подтверждения этому.

Глава ВОЗ также сообщил, что количество смертей от COVID-19 в 2021 году превысило 3,3 миллиона человек. Это больше, чем совокупное количество смертельных случаев от СПИДа, малярии и туберкулеза в 2020 году.

Ранее глава Российской академии наук Александр Сергеев, а также вирусолог Петр Чумаков не исключили рукотворного происхождения нового штамма коронавируса. По предположению Сергеева, мутация могла возникнуть при испытании некоего лекарства от COVID-19 на определенной территории.

Омикрон-штамм был впервые выявлен в конце ноября в ЮАР, Ботсване и Израиле. Он распространяется гораздо быстрее, чем другие варианты, а также содержит большое количество мутаций. В то же время, заболевание при заражении «омикроном» протекает в более лёгкой форме.

