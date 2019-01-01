В мире

Россиянам обеспечат досрочное возвращение из Грузии

21 июня23:11

Россияне, имеющие на руках обратные билеты из Грузии на дату после 8 июля, смогут досрочно вылететь в Россию, сообщает «Интерфакс».

Никаких дополнительных расходов на это пассажиры не понесут.

Задержавшиеся после 8 июля, вероятно, будут вынуждены возвращаться через третьи страны за свой счет.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Грузия