В мире
Задержавшиеся после 8 июля, вероятно, будут вынуждены возвращаться через третьи страны за свой счет.
Россиянам обеспечат досрочное возвращение из Грузии
21 июня23:11
Россияне, имеющие на руках обратные билеты из Грузии на дату после 8 июля, смогут досрочно вылететь в Россию, сообщает «Интерфакс».
Никаких дополнительных расходов на это пассажиры не понесут.
Задержавшиеся после 8 июля, вероятно, будут вынуждены возвращаться через третьи страны за свой счет.
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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Грузия
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