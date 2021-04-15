Россиянам не понадобится тест на COVID-19 для посещения Абхазии

Граждане России смогут пересечь российско-абхазскую границу в любом направлении без необходимости сдавать тест на коронавирус, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

В республиканском кабмине напомнили о решении Роспотребнадзора, согласно которому россияне, возвращающиеся из-за границы на родину, должны сдать ПЦР-тест. В сообщении правительства говорится, что Абхазия не значится в списке 29 стран, которых касается данное требование.

Ранее Роспотребнадзор с 15 апреля обязал всех граждан РФ, прибывающих в страну любым видом транспорта, заполнять анкету на портале госуслуг, а затем в трёхдневный срок пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР и загрузить результаты теста, сообщает Ura.ru

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Томас Тхайцук
ТЕГИ:КоронавирусТестРоссияРоссийские ТуристыАбхазия
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