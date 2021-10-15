Россия заняла 32 место в списке стран по уровню оргпресутпности

Россия в глобальном индексе организованной преступности оказалась на 32-ом месте среди 193 стран-участниц ООН. Об этом говорится в исследовании международной неправительственной организации GITOC.

В составлении рейтинга учитываются такие параметры как уровень организованной преступности в стране и способность государства противостоять ей.

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Возглавляют список страны, где дела с оргпреступностью обстоят хуже всего: Конго, Колумбия, Мьянма, Мексика, Нигерия, Иран, Афганистан, ЦАР и Гондурас. А в конце рейтинга – государства с самым низким уровнем подобных правонарушений. Это в основном малонаселенные страны: Самоа, Лихтенштейн, Сан-Томе и Принсипи, Науру и Тувалу.

Украина находится рядом с Россией в рейтинге – 34-е место. Италия выше всех стран Западной Европы (53-е место), США – на 64-й строчке.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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