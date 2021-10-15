Россия заняла 32 место в списке стран по уровню оргпресутпности

Возглавляют список страны, где дела с оргпреступностью обстоят хуже всего: Конго, Колумбия, Мьянма, Мексика, Нигерия, Иран, Афганистан, ЦАР и Гондурас. А в конце рейтинга – государства с самым низким уровнем подобных правонарушений. Это в основном малонаселенные страны: Самоа, Лихтенштейн, Сан-Томе и Принсипи, Науру и Тувалу.

Украина находится рядом с Россией в рейтинге – 34-е место. Италия выше всех стран Западной Европы (53-е место), США – на 64-й строчке.

