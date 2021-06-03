Япония забрала у «Амура» документы на выход в море
Власти Японии изъяли документы для выхода в море у российского судна «Амур», которое столкнулось в конце мая с японской рыболовецкой лодкой возле острова Хоккайдо, сообщило РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Саппоро.
Японцы подали в иск в суд о компенсации ущерба. Для того, чтобы гарантировать залог, были изъяты документы на выход в море. При этом владельцы судна в России заявили, что официально «Амур» не задерживали в Японии в качестве залога за выплату компенсаций, сообщило ФАН.
Столкновение российского судна «Амур» и японской рыболовецкой лодки «Дай-хати Хокко-мару» произошло 26 мая в 23 километрах от порта Момбецу, сообщил ТК «360». Японское судно перевернулось, в результате происшествия погибли трое японских моряков, еще двоих удалось спасти, пишет РЕН ТВ.
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