Япония забрала у «Амура» документы на выход в море

Японцы подали в иск в суд о компенсации ущерба. Для того, чтобы гарантировать залог, были изъяты документы на выход в море. При этом владельцы судна в России заявили, что официально «Амур» не задерживали в Японии в качестве залога за выплату компенсаций, сообщило ФАН.

Столкновение российского судна «Амур» и японской рыболовецкой лодки «Дай-хати Хокко-мару» произошло 26 мая в 23 километрах от порта Момбецу, сообщил ТК «360». Японское судно перевернулось, в результате происшествия погибли трое японских моряков, еще двоих удалось спасти, пишет РЕН ТВ.

