Россия выразила протест Франции из-за запертых на лайнере Costa Pacifica туристов
Посольство России в Париже направило французскому МИДу ноту с просьбой разобраться, по какой причине российских туристов не выпускают с круизного лайнера Costa Pacifica. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Судно вышло из порта Буэйнос-Айреса 3 марта, а 23 числа должно было прибыть в испанскую Барселону, откуда туристы должны были отправиться в свои страны, пишут «Известия». Но из-за пандемии коронавируса Испания закрыла свои границы и тогда корабль направился в Марсель, однако французские власти не позволяют путешественникам сойти на берег уже десять дней.
По словам Захаровой, на борту находятся 35 россиян и четверо граждан Белоруссии. Представитель МИД отметила, что российское посольство уже несколько дней пытается решить ситуацию, но пока безрезультатно.
На данный момент Costa Pacifica рассматривает возможность уйти в Геную, но доставка туристов из этого города на родину будет сложнее, сообщает РИА ФАН.
Со сложностями ранее столкнулись российские туристы в Черногории. Власти страны не давали самолетам разрешения на вылет. Однако накануне ситуация разрешилась, отмечает RT.
По последним данным, в мире заражены коронавирусом около 210 тыс. человек, жертвами инфекции стали 9,7 тыс. Во Франции число зараженных выросло почти до 11 тысяч, скончались 372 человека.
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