Россия выразила протест Франции из-за запертых на лайнере Costa Pacifica туристов

По словам Захаровой, на борту находятся 35 россиян и четверо граждан Белоруссии. Представитель МИД отметила, что российское посольство уже несколько дней пытается решить ситуацию, но пока безрезультатно.

На данный момент Costa Pacifica рассматривает возможность уйти в Геную, но доставка туристов из этого города на родину будет сложнее, сообщает РИА ФАН.

Со сложностями ранее столкнулись российские туристы в Черногории. Власти страны не давали самолетам разрешения на вылет. Однако накануне ситуация разрешилась, отмечает RT.

По последним данным, в мире заражены коронавирусом около 210 тыс. человек, жертвами инфекции стали 9,7 тыс. Во Франции число зараженных выросло почти до 11 тысяч, скончались 372 человека.