Россия впервые экстрадирует обвиняемого в Саудовскую Аравию
Россия впервые передаст властям Саудовской Аравии объявленного в международный розыск подданого королевства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Уточняется, что это Абдала бин Авада бин Айда Аль-Хариси, которому на родине было предъявлено обвинение по статье о взяточничестве и отмывании денег.
По данным саудовских правоохранителей, подданный королевства «по предварительному сговору с другими лицами», внёс в компьютерную систему госоргана недостоверные сведения о статусе более тысячи иностранцев, незаконное находящихся на территории государства.
Отмечается, что Абдала бин Авада бин Айда Аль-Хариси в мае 2024 года был задержан и арестован на территории России. Решение о его выдаче вступило в законную силу.
Россиянин Станислав Ружицкий, разыскиваемый по обвинению в обороте наркотиков, был экстрадирован из Венесуэлы в Россию, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru