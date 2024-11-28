Россия впервые экстрадирует обвиняемого в Саудовскую Аравию

Уточняется, что это Абдала бин Авада бин Айда Аль-Хариси, которому на родине было предъявлено обвинение по статье о взяточничестве и отмывании денег.

По данным саудовских правоохранителей, подданный королевства «по предварительному сговору с другими лицами», внёс в компьютерную систему госоргана недостоверные сведения о статусе более тысячи иностранцев, незаконное находящихся на территории государства.

Отмечается, что Абдала бин Авада бин Айда Аль-Хариси в мае 2024 года был задержан и арестован на территории России. Решение о его выдаче вступило в законную силу.

Россиянин Станислав Ружицкий, разыскиваемый по обвинению в обороте наркотиков, был экстрадирован из Венесуэлы в Россию, сообщает RT.

