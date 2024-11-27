СМИ: В Британии задержан один из самых разыскиваемых ФБР преступников

Мужчину из списка самых разыскиваемых ФБР преступников нашли и задержали в Великобритании, его планируют экстрадировать в США. Об этом пишет Times, ссылаясь на национальное агентство по борьбе с преступностью.

«В Северном Уэльсе арестован американский беглец, один из самых разыскиваемых ФБР террористов, скрывавшийся от правосудия на протяжении двух десятилетий», — отмечается в материале.

Речь идет о 46-летнем Дэниеле Андреасе Сан-Диего, его разыскивали за два теракта, совершенных в Калифорнии в 2003 году. В 2009-м мужчину внесли в список самых разыскиваемых террористов ФБР.

По данным Times, Сан-Диего задержали в сельской местности в понедельник. Накануне мужчина предстал перед судом, связанным с началом его экстрадиции в Соединенные Штаты.

Ранее в США задержали жителя штата Флорида, подозреваемого в намерениях взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу, напоминает РЕН ТВ.

