Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился возобновить авиасообщение ещё с тремя странами на взаимной основе. Как сообщается на сайте правительства РФ, речь идёт о Египте, Объединённых Арабских Эмиратах и Мальдивах.
Будут разрешены три рейса в неделю в Каир, два рейса в неделю в Дубай и два рейса в неделю в аэропорт Велано на Мальвах.
Как отмечается в сообщении кабмина, власти основывались на данных о заболеваемости коронавирусом в последние недели.
Кроме того, будет увеличена частота рейсов между Россией и Швейцарией – до четырёх в неделю: это два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва – Женева – Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих – Москва – Цюрих, которые ранее выполнялись с периодичностью раз в неделю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru