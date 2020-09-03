Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился возобновить авиасообщение ещё с тремя странами на взаимной основе. Как сообщается на сайте правительства РФ, речь идёт о Египте, Объединённых Арабских Эмиратах и Мальдивах.

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Будут разрешены три рейса в неделю в Каир, два рейса в неделю в Дубай и два рейса в неделю в аэропорт Велано на Мальвах.

Как отмечается в сообщении кабмина, власти основывались на данных о заболеваемости коронавирусом в последние недели.

Кроме того, будет увеличена частота рейсов между Россией и Швейцарией – до четырёх в неделю: это два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва – Женева – Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих – Москва – Цюрих, которые ранее выполнялись с периодичностью раз в неделю.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:ОАЭЕгипетАвиасообщениеМихаил Мишустин
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