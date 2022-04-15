Россия возобновит железнодорожное сообщение с Монголией

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Монголией возобновится с 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании РЖД.

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«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции... возобновляется курсирование пассажирских поездов в сообщении с Монголией», — отмечается в сообщении.

РФ с 30 марта сняла ограничения на перемещение через сухопутную границу с Монголией, напоминает RT. Такие меры были введены ранее на фоне пандемии коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:Железная ДорогаМонголияРЖД
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