Россия возобновит железнодорожное сообщение с Монголией
Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Монголией возобновится с 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании РЖД.
«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции... возобновляется курсирование пассажирских поездов в сообщении с Монголией», — отмечается в сообщении.
РФ с 30 марта сняла ограничения на перемещение через сухопутную границу с Монголией, напоминает RT. Такие меры были введены ранее на фоне пандемии коронавируса.
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