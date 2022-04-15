Россия возобновит железнодорожное сообщение с Монголией

«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции... возобновляется курсирование пассажирских поездов в сообщении с Монголией», — отмечается в сообщении.

РФ с 30 марта сняла ограничения на перемещение через сухопутную границу с Монголией, напоминает RT. Такие меры были введены ранее на фоне пандемии коронавируса.

