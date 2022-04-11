Владимир Ефимов: Товарооборот между Москвой и Монголией вырос более чем на 40%

Внешний оборот торговли Москвы и Монголии по итогам 2021 года увеличился на 41,5 процента по сравнению с 2020 годом и превысил 175 миллионов долларов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сотрудничество между Россией и Монголией закреплено различными международными договорами о стратегическом партнерстве, в том числе в торгово-экономической сфере. Российский товарооборот с этой страной в 2021 году увеличился на 30,7 процента и превысил 1,8 миллиарда долларов, при этом доля столицы в нем составляет около 10 процентов, это более 175 миллионов долларов», – сообщил Владимир Ефимов.

На торговую активность московских экспортеров на монгольском рынке также положительно повлияют итоги переговоров об установлении зоны свободной торговли с этой страной, которые ведутся на уровне Евразийского экономического союза, добавил заместитель мэра.

Отмечается, что несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) составляет более половины – 55,9 процента – совокупного экспорта Москвы в Монголию. При этом в российском ННЭ экспортные поставки столицы по данному направлению занимают 10,8 процента.

«Московский несырьевой неэнергетический экспорт в Монголию развивается за счет наращивания поставок потребительских товаров фармацевтической, косметической, пищевой и ряда других отраслей. При этом наблюдается одновременное развитие как промышленного, так и агропромышленного экспорта. По сравнению с показателем 2020 года промышленный экспорт увеличился на 86,9 процента и превысил 63 миллиона долларов, агропромышленный экспорт показал рост на 63,7 процента и составил более 33 миллионов долларов», - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

В Москву из Монголии ввозят трикотажную одежду, шерстяную пряжу, головные уборы и напольные покрытия из текстиля.

По данным центра «Моспром», для экспортеров, ориентированных на рынок Восточной Азии, Монголия может стать точкой входа на рынок региона. По мнению специалистов, в дальнейшем это поможет развивать экспортные поставки не только в Монголию, но и в другие страны Восточной Азии.

