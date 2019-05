Россия вошла в топ-5 стран мира по уровню уважения к учителям

Most respect for teachers, 2018



1. China

2. Malaysia

3. Taiwan



4. Russia

5. Indonesia

6. S Korea

7. Turkey

8. India

11. Canada

13. UK

16. US

18. Japan

19. Egypt

20. France

21. Germany

23. Portugal

24. Netherlands

27. Spain

31. Argentina

33. Italy

34. Israel

35. Brazil



(Varkey)