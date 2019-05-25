В мире

Россия вошла в топ-5 стран мира по уровню уважения к учителям

27 мая07:03
Алена Якушова

Самый высокий уровень уважения к преподавателям в 2018 году зафиксировали в азиатских странах. Подробнее в материале НСН.

Больше всего учителей уважают в Китае. Об этом свидетельствуют результаты исследования Global Teacher Status Index, разработанного благотворительной организацией Varkey Foundation, сообщает НСН.

На втором месте по уровню уважения к учителям оказалась Малайзия, а тройку лидеров замкнул Тайвань. Россия расположилась на четвёртой строчке рейтинга. Следом за ней идет Индонезия.

В топ-10 стран по уровню уважения к преподавателям также вошли Южная Корея, Турция, Индия, Канада и Великобритания, отмечает The Spectator Index.

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ТЕГИ:Учителя