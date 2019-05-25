Россия вошла в топ-5 стран мира по уровню уважения к учителям
Самый высокий уровень уважения к преподавателям в 2018 году зафиксировали в азиатских странах. Подробнее в материале НСН.
Больше всего учителей уважают в Китае. Об этом свидетельствуют результаты исследования Global Teacher Status Index, разработанного благотворительной организацией Varkey Foundation, сообщает НСН.
На втором месте по уровню уважения к учителям оказалась Малайзия, а тройку лидеров замкнул Тайвань. Россия расположилась на четвёртой строчке рейтинга. Следом за ней идет Индонезия.
В топ-10 стран по уровню уважения к преподавателям также вошли Южная Корея, Турция, Индия, Канада и Великобритания, отмечает The Spectator Index.
Most respect for teachers, 2018— The Spectator Index (@spectatorindex) May 25, 2019
1. China
2. Malaysia
3. Taiwan
4. Russia
5. Indonesia
6. S Korea
7. Turkey
8. India
11. Canada
13. UK
16. US
18. Japan
19. Egypt
20. France
21. Germany
23. Portugal
24. Netherlands
27. Spain
31. Argentina
33. Italy
34. Israel
35. Brazil
(Varkey)
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