Россия вошла в топ-5 стран мира по уровню уважения к учителям

Больше всего учителей уважают в Китае. Об этом свидетельствуют результаты исследования Global Teacher Status Index, разработанного благотворительной организацией Varkey Foundation, сообщает НСН.

На втором месте по уровню уважения к учителям оказалась Малайзия, а тройку лидеров замкнул Тайвань. Россия расположилась на четвёртой строчке рейтинга. Следом за ней идет Индонезия.

В топ-10 стран по уровню уважения к преподавателям также вошли Южная Корея, Турция, Индия, Канада и Великобритания, отмечает The Spectator Index.