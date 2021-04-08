Россия внесла в бюджет ООН более 86 млн долларов

Россия выплатила взносы в бюджеты операций ООН, сообщает пресс-служба постоянного представительства РФ при всемирной организации.

В сообщении уточняется, что в качестве выплаты начисленных на Россию взносов были переведены 86 464 886 долларов США, которые будут распределены между регулярным бюджетом ООН, бюджетом миссии ООН в Южном Судане и отделения ООН по поддержке в Сомали.

Официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик выразил Россию благодарность за своевременное выполнение финансовых обязательств перед ООН.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что регулярный бюджет ООН составляет около трёх миллиардов долларов, а основными плательщиками являются всего порядка 16 государств. По его словам в 2021 году взнос РФ в регулярный бюджет ООН составит 70 миллионов долларов.

