Россия выплатит в бюджет ООН 70 миллионов долларов

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что Россия исправно выплачивает свои взносы в регулярный и миротворческий бюджеты ООН, а также добровольные взносы, сообщает РИА Новости.

По его словам в 2021 году взнос России в регулярный бюджет ООН составит 70 миллионов долларов.

Чумаков пояснил, что регулярный бюджет ООН составляет около трёх миллиардов долларов, а миротворческий - около семи миллиардов долларов. Доля России в этих бюджетах - 2,5% и 3%, соответственно. Заместитель постпреда РФ при ООН добавил, что основными плательщиками являются всего порядка 16 государств.

Ранее Счётная палата России подвела некоторые итоги исполнения бюджета страны в 2020 году. Как сообщает журнал «Профиль», в 2020 году бюджет страны недосчитался 9,1% от прогнозируемого дохода, при этом доля нефтегазовых доходов составила 28%, тогда как в 2019 году - 39,3% федерального бюджета.

