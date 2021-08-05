Россия стала второй на нефтяном рынке США. Об этом сообщает американское управление энергетической информации. В мае наша страна опередила Мексику. Россия поставила 26 млн 170 тысяч баррелей нефти. Это стало абсолютным рекордом для страны.

Канада лидирует по экспорту сырья в США. Страна поставила 125 млн 750 тысяч баррелей. На канадскую нефть приходится около 50% всего топливного импорта США.

Закупки Соединённых Штатов российской нефти за первые 5 месяцев этого года увеличились почти на 80% в ценовом выражении по сравнению с прошлым годом.

Ранее российские власти начали готовиться к будущему с низким спросом на углеводороды.



