Россия стала второй на нефтяном рынке США
Россия стала второй на нефтяном рынке США. Об этом сообщает американское управление энергетической информации. В мае наша страна опередила Мексику. Россия поставила 26 млн 170 тысяч баррелей нефти. Это стало абсолютным рекордом для страны.
Канада лидирует по экспорту сырья в США. Страна поставила 125 млн 750 тысяч баррелей. На канадскую нефть приходится около 50% всего топливного импорта США.
Закупки Соединённых Штатов российской нефти за первые 5 месяцев этого года увеличились почти на 80% в ценовом выражении по сравнению с прошлым годом.
Ранее российские власти начали готовиться к будущему с низким спросом на углеводороды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru