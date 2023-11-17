Россия с 24 ноября закроет визовые центры во Франции
Российские визовые центры в нескольких городах Франции прекратят свою работу с 24 ноября, сообщает ТАСС.
По информации диппредставительства РФ, речь идёт о визовых центрах в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге.
По вопросам оформления российских виз желающие могут обращаться в консульский отдел посольства РФ во Франции либо в канцелярию РФ в Вильфранш-сюр-Мер. Также данным вопросом будут заниматься генеральное консульство РФ в Страсбурге и в Марселе.
Отмечается, что запись на оформление виз осуществляется строго по записи посредством системы электронной очереди на сайте диппредставительства.
Ранее власти Шри-Ланки одобрили бесплатную выдачу виз гражданам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru