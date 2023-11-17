Россия с 24 ноября закроет визовые центры во Франции

По информации диппредставительства РФ, речь идёт о визовых центрах в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге.

По вопросам оформления российских виз желающие могут обращаться в консульский отдел посольства РФ во Франции либо в канцелярию РФ в Вильфранш-сюр-Мер. Также данным вопросом будут заниматься генеральное консульство РФ в Страсбурге и в Марселе.

Отмечается, что запись на оформление виз осуществляется строго по записи посредством системы электронной очереди на сайте диппредставительства.

Ранее власти Шри-Ланки одобрили бесплатную выдачу виз гражданам России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

