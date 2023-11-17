Минэкономразвития: Более 20 иностранцев обратились за «золотой визой» РФ
Более 20 обращений о получении вида на жительство иностранными инвесторами в упрощенном порядке было зарегистрировано в России, сумма инвестиций составляет свыше 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач в беседе с Известиями.
Как отметил замглавы ведомства, сумма инвестиций начальная, поскольку в заявлениях указывается минимальный необходимый для получения ВНЖ размер вложений. Требования к их объему зависят от основания, по которому подается заявка.
Вольвач подчеркнул, что Минэкономразвития рассмотрело большинство обращений и направило положительные заключения в МВД РФ. Оформление ВНЖ займет около четырех месяцев. Как уточнил замминистра, заявления поступают в том числе от инвесторов из Китая, США, Германии, Турции, Сербии, Грузии, Алжира, пишет Ura.ru.
ВНЖ в России в упрощенном порядке могут получить вложившие не менее 15 млн рублей в социально значимые региональные проекты в течение 3 лет до подачи заявки либо зарегистрировавшие юрлицо и платившие в течение двух лет как минимум 4 млн рублей налогов, сборов, страховых взносов во внебюджетные госфонды. Также на упрощенное получение ВНЖ могут рассчитывать те, кто вложил от 30 млн рублей в юрлицо в РФ, работающее не менее 3 лет и заплатившее от 6 млн рублей налогов и взносов за год перед подачей заявки. Кроме того, возможность получить ВНЖ есть у имеющих в собственности недвижимость в России с общей кадастровой стоимостью от 25 млн рублей (для Москвы — от 50 млн, на Дальнем Востоке — от 20 млн) в течение года до подачи обращения.
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