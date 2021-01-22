СМИ: Белоруссия и РФ согласовали тариф на транзит нефти

По его словам, Минск предлагал повысить тариф на транзит нефти на 24,5%, но в ходе переговоров повышение согласовано на 6,7%. Ранее Белоруссия объясняла необходимость роста тарифа недополучением доходов в 2020 году из-за снижения прокачки нефти из России, а также тем, что несет затраты на строительство перемычки между двумя ветками трубопровода «Дружба».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты могут начаться в 2021 году, передает RT.

