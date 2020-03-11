Россия прекращает выдачу виз итальянцам из-за коронавируса

Власти Российской Федерации временно приостанавливают с 13 марта выдачу виз гражданам Италии из-за активного распространения в этой европейской стране нового коронавируса, передает РИА Новости. В виде исключения разрешение на въезд будет выдаваться тем, кто совершает поездку с деловыми, гуманитарными, дипломатическими и служебными целями.

Согласно последним данным, число заражённых COVID-2019 в Италии превысило 10 тысяч человек, более 600 умерли. Вылечились свыше одной тысячи заболевших. Посольство России в Италии предупредило ранее, что итальянские власти, объявившие об общенациональном карантине отправляют обратно прибывающих туристов.

