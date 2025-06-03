Новый президент Польши напомнил Украине о Волынской резне

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в ответ на поздравление Владимира Зеленского пообещал развивать отношения с Украиной на основе взаимного уважения, при этом указав на необходимость урегулирования исторических разногласий. Об этом он написал в соцсети X, комментируя сообщение украинского лидера.

Навроцкий выразил надежду на продолжение сотрудничества между Варшавой и Киевом, подчеркнув, что для этого требуется не только диалог, но и решение «давних вопросов прошлого». Он добавил, что Польша рассчитывает на совместную работу с Украиной ради общего будущего и безопасности региона.