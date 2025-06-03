Новый президент Польши напомнил Украине о Волынской резне

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в ответ на поздравление Владимира Зеленского пообещал развивать отношения с Украиной на основе взаимного уважения, при этом указав на необходимость урегулирования исторических разногласий. Об этом он написал в соцсети X, комментируя сообщение украинского лидера.

Навроцкий выразил надежду на продолжение сотрудничества между Варшавой и Киевом, подчеркнув, что для этого требуется не только диалог, но и решение «давних вопросов прошлого». Он добавил, что Польша рассчитывает на совместную работу с Украиной ради общего будущего и безопасности региона.

Оппозиционер Навроцкий избран президентом Польши

В ходе своей предвыборной кампании Навроцкий не раз затрагивал тему Волынской резни, настаивая на необходимости эксгумации жертв, погибших в 1940-х годах. Он утверждал, что государство, не способное признать ответственность за массовые убийства мирного населения, не может претендовать на участие в международных союзах.

Вопрос трактовки событий на Волыни, а также отношение к лидерам украинских националистических движений времен Второй мировой войны остаются одними из наиболее острых в польско-украинских отношениях. В 2016 году Сейм Польши признал 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного, по версии Варшавы, украинскими националистами против польского населения на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных регионов довоенной Польши, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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