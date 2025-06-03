Критик Бабичев: Музыка композитора Доги была наполнена особой атмосферой
Творчество народного артиста СССР, композитора Евгения Доги стало неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.
По его словам, Доге удавалось не только создавать яркие произведления - он всегда точно попадал в образ, в персонажа. А его вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» был признан одним из шедевров XX века.
«Его музыка — это особая атмосфера, это и теплота, и мелодизм, и узнаваемость, естественно. Не зря его называют голосом души», - подчеркнул Бабичев.
Советский, молдавский и российский композитор Евгений Дога умер 3 июня на 89-м году жизни. Президент Молдавии Майя Санду в этой связи объявила в стране национальный траур, сообщает RT.
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