Критик Бабичев: Музыка композитора Доги была наполнена особой атмосферой

По его словам, Доге удавалось не только создавать яркие произведления - он всегда точно попадал в образ, в персонажа. А его вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» был признан одним из шедевров XX века.

«Его музыка — это особая атмосфера, это и теплота, и мелодизм, и узнаваемость, естественно. Не зря его называют голосом души», - подчеркнул Бабичев.

Советский, молдавский и российский композитор Евгений Дога умер 3 июня на 89-м году жизни. Президент Молдавии Майя Санду в этой связи объявила в стране национальный траур, сообщает RT.

