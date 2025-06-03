В Кисловодске стартовали съемки полнометражного фильма «Папины дочки»
Съёмки полнометражного фильма «Папины дочки» стартовали в Кисловодске (Ставропольский край). Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТС.
По сюжету, семья Васнецовых-Васильевых отправится в город-курорт на важное торжество. История будет развиватся на фоне основных достопримечательностей Кисловодска, в том числе горы Кольцо и Лермонтовской скалы.
«При всей трогательности сюжета скучно точно не будет: запланировано много экшен-сцен, которых я очень жду», - заявил актёр Филипп Бледный, играющий папу в сериале «Папины дочки. Новые».
Уточняется, что съёмки пройдут не только в Кисловодске, но и в Москве, и соберут всех главных героев франшизы. Премьера полнометражного фильма состоится уже осенью 2025 года.
Ранее в столичном кинопарке «Москино» завершились съёмки художественно-документального фильма «Александр I», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru