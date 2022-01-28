Россия потребовала вывода нелегальных иностранных сил из Сирии

«Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе. Вылазка игиловцев («Исламское государство», ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) с атакой на тюрьму в городе Хасаке наглядно это демонстрирует», – цитирует дипломата РИА Новости.

Полянский подчеркнул, что РФ и власти Сирии продолжают борьбу с террористами в республике, поиск и ликвидацию преступников, отмечает РЕН ТВ.

Кроме того, зампостпреда России заявил об «оккупированном США» северо-востоке Сирии и сложной ситуации в этих районах, пишет RT. По словам Полянского, Штаты «занимаются откровенным воровством нефти», и в ряде регионов «разворачивается экологическая катастрофа». В частности, в Заевфратье и зоне Эт-Танф «царят безвластие и насилие».

