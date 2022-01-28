Россия потребовала вывода нелегальных иностранных сил из Сирии
Россия требует немедленно вывести все иностранные войска, незаконно находящиеся в Сирии. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета безопасности организации.
«Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе. Вылазка игиловцев («Исламское государство», ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) с атакой на тюрьму в городе Хасаке наглядно это демонстрирует», – цитирует дипломата РИА Новости.
Полянский подчеркнул, что РФ и власти Сирии продолжают борьбу с террористами в республике, поиск и ликвидацию преступников, отмечает РЕН ТВ.
Кроме того, зампостпреда России заявил об «оккупированном США» северо-востоке Сирии и сложной ситуации в этих районах, пишет RT. По словам Полянского, Штаты «занимаются откровенным воровством нефти», и в ряде регионов «разворачивается экологическая катастрофа». В частности, в Заевфратье и зоне Эт-Танф «царят безвластие и насилие».
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