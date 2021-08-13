Россия поможет отправить в космос женщину-астронавта из Туниса. Сегодня гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин встретился с главой тунисской компании «Telnet Holding» Мухаммедом Фрихой. Также в беседе поучавствовал посол Тунисской Республики в России Тарак бен Салем. Об этом пишет "Говорит Москва".

Они обсудили будущее сотрудничество стран в области пилотируемых космических полётов. Например, помощь в подготовке женщины-астронавта. О ком именно идёт речь, не сказано.

Ранее сообщалось, что Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты.







