Россия поможет отправить в космос женщину-астронавта из Туниса
Россия поможет отправить в космос женщину-астронавта из Туниса. Сегодня гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин встретился с главой тунисской компании «Telnet Holding» Мухаммедом Фрихой. Также в беседе поучавствовал посол Тунисской Республики в России Тарак бен Салем. Об этом пишет "Говорит Москва".
Они обсудили будущее сотрудничество стран в области пилотируемых космических полётов. Например, помощь в подготовке женщины-астронавта. О ком именно идёт речь, не сказано.
Ранее сообщалось, что Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты.
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