Россия поможет отправить в космос женщину-астронавта из Туниса

Россия поможет отправить в космос женщину-астронавта из Туниса. Сегодня гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин встретился с главой тунисской компании «Telnet Holding» Мухаммедом Фрихой. Также в беседе поучавствовал посол Тунисской Республики в России Тарак бен Салем. Об этом пишет "Говорит Москва".

Они обсудили будущее сотрудничество стран в области пилотируемых космических полётов. Например, помощь в подготовке женщины-астронавта. О ком именно идёт речь, не сказано.

Ранее сообщалось, что Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ФеминизмЖенщиныКосмос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры