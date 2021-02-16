Россия получила от Того официальный запрос по поставкам вакцины «Спутник V»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Тоголезская Республика (Того) официально обратилась к России с просьбой о сотрудничестве по поставкам российской вакцины «Спутник V", сообщает ТАСС.

По итогам переговоров с главой МИД Того Робером Дюссеем российский министр отметил, что российский препарат пока одобрен только в трёх странах Африки - Алжире, Тунисе и Гвинейской Республике.

Глава МИД РФ рассказал, что властям Того необходимо осуществить нормативные процедуры внутри страны, после чего можно будет обсуждать «практические шаги».

«Чем скорее будет вакцина зарегистрирована, тем быстрее мы сможем определиться с поставкой», - добавил Лавров.

Дюссей, в свою очередь, отметил, что в Того «с нетерпением ждут «Спутник V».

Ранее использование вакцины «Спутник V» одобрили в Казахстане, сообщает RT. Это уже 27-я страна, которая зарегистрировала российский препарат.



