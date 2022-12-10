Россия передала Никарагуа 348,5 тонны муки для программы школьных обедов

«Девятого декабря Россия пожертвовала 348,5 тонны муки, предназначенной для усиления программы школьных обедов в Никарагуа. В этом году Россия поставила 196 тонн подсолнечного масла и доставит еще один груз из 63,5 тонны муки», — отмечается в сообщении.

Годом ранее РФ в рамках поддержки школьного питания поставила в Никарагуа 1892 тонны муки и 787 тонн подсолнечного масла.

