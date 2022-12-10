Россия передала Никарагуа 348,5 тонны муки для программы школьных обедов
Российские власти передали Никарагуа почти 350 тонн муки для поддержки программы школьных обедов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию РФ в центральноамериканской стране.
«Девятого декабря Россия пожертвовала 348,5 тонны муки, предназначенной для усиления программы школьных обедов в Никарагуа. В этом году Россия поставила 196 тонн подсолнечного масла и доставит еще один груз из 63,5 тонны муки», — отмечается в сообщении.
Годом ранее РФ в рамках поддержки школьного питания поставила в Никарагуа 1892 тонны муки и 787 тонн подсолнечного масла.
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