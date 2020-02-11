Россия передала Китаю два миллиона медицинских масок
Россия отправила 2 млн медицинских масок в Китай в качестве помощи в борьбе с новым типом пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
Мантуров отметил, что в России нет паники по поводу коронавируса, поэтому необходимости в дополнительном производстве масок нет, а 2 млн масок являются гуманитарной помощью КНР. Также он заявил, что в России за сутки производят 1,2 млн масок, и этот объем в случае дефицита может достигать 1,5 млн штук.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ вынес предложение лишать торговых лицензий фармацевтические организации, замеченные в искусственном подъеме цен на медицинские маски и иные медицинские средства, так как это попытка обогатиться за счет существующей проблемы. Зампред правительства Татьяна Голикова сообщила, что ФАС проверит на этот счет аптеки.
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