Россия передала Китаю два миллиона медицинских масок

Мантуров отметил, что в России нет паники по поводу коронавируса, поэтому необходимости в дополнительном производстве масок нет, а 2 млн масок являются гуманитарной помощью КНР. Также он заявил, что в России за сутки производят 1,2 млн масок, и этот объем в случае дефицита может достигать 1,5 млн штук.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ вынес предложение лишать торговых лицензий фармацевтические организации, замеченные в искусственном подъеме цен на медицинские маски и иные медицинские средства, так как это попытка обогатиться за счет существующей проблемы. Зампред правительства Татьяна Голикова сообщила, что ФАС проверит на этот счет аптеки.

