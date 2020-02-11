Коронавирус получил официальное название

Новое имя для новой болезни огласил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По правилам, согласованным между ВОЗ, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Всемирной организацией здравоохранения животных, наименование не должно быть связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, быть легким для произношения и связанным с заболеванием, - пояснил глава ВОЗ. В аббревиатуре, которая положена в основу названия первые буквы CO означают «коронавирус», буквы VI – «вирус» и конечная D означает «заболевание».

Вспышка заболевания, отныне известного как COVID-2019, случилась в декабре минувшего года в городе Ухань, административном центре китайской провинции Хубэй. От пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на сегодняшний день скончались 1018 человек, в том числе двое за пределами материкового Китая. Общее число заболевших по всему миру Национальная комиссия по здравоохранению Китая оценивает в 43 103 человека.

В России число подтвержденных случаев заболевания китайским коронавирусом остается неизменным – их всего два. Причем, одна из заболевших, китайская студентка Тюменского индустриального университета, выписана из больницы после выздоровления. По словам главы Тюменского областного департамента здравоохранения Инны Куликовой, все лабораторные исследования подтвердили факт выздоровления. Опасности для окружающих выписанная китаянка более не представляет.

Если китайский коронавирус не удастся взять под контроль, он может охватить две трети населения Земли. Столь мрачный прогноз представил видный гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян, один из экспертов мирового уровня в сфере коронавирусных эпидемий. В интервью британской The Guardian он пояснил, что, по мнению большинства экспертов, каждый зараженный может передать вирус еще как минимум двум людям, то есть показатель пораженности может составить 60-80%. Сейчас основной задачей он считает определение масштабов распространения вируса и подтверждение того, что меры, принятые в Китае по борьбе с распространением заболевания, действительно дают результаты.

Есть, впрочем, и другие прогнозы, куда более оптимистичные. Автором одного из них является человек, от медицины весьма далекий. Имя ему – Дональд Трамп. Президент США предсказал скорый конец вспышки заболеваемости китайским коронавирусом. Его убьет тепло, скорее всего, это произойдет в апреле, - сказал Трамп на встрече с американскими губернаторами. И это как раз тот случай, когда ему хочется верить.

