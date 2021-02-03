Россия передала Белоруссии вакцину центра «Вектор» и новую тест-систему
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия передала Белоруссии вакцину «ЭпиВакКорона», сообщает ТАСС.
После встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко Попова рассказала, что кроме вакцины, разработанной в центре «Вектор», Россия передала республике тест-систему нового поколения для определения вируса.
«Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала вакцину «ЭпиВакКорона», которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь», - отметила глава Роспотребнадзора.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что рассматривается возможность локализации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии, Турции и Иране, сообщает RT. По его словам, препарат будет производиться или уже производится в Индии, в Корее и в Бразилии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru