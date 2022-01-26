Россия обвинила США в саботировании разработки конвенции по киберпреступности

Ранее в постпредстве США при организации представили так называемый перечень фактов о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена».

В российской миссии прокомментировали публикацию коллег, назвав «лицемерным» упоминание «заслуг» Спецкомитета по киберпреступности, отмечает RT.

«Мягко говоря, далеки от реальности утверждения постпредства США, что оно якобы помогало в 2021 году продвигать "созданные по инициативе США" рамки ответственного поведения государств в киберпространстве», — подчеркнули в постпредстве России.

Дипломаты подчеркнули, что США выступали против создания спецкомитета и пытались сорвать резолюции об его учреждении, принятые по инициативе РФ, пишет Газета.ру.

