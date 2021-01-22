Россия не собирается выдавать Ливану владельца и капитана взорвавшегося в Бейруте судна

Владелец судна Rhosus Игорь Гречушкин и капитан Борис Прокошев, ордер на арест которых выдал Интерпол по делу о взрыве в порту Бейрута, не будут задержаны в России и выданы в руки «компетентных органов иностранных государств». Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В ведомстве пояснили, что соответствующие запросы нет поступали. Кроме того, как граждане России они не подлежат выдаче другому государству, передает РИА Новости.

Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрывах в Бейруте

Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что Интерпол выдал ордер на арест владельца и капитана судна Rhosus, на борту которого находилась селитра, которая затем складировалась и взорвалась в порту Бейрута.

Серия мощных взрывов произошла 4 августа 2020 года в порту Бейрута, погибли около 200 человек. Взрывная волна разрушила множество зданий в городе.

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ФОТО: РИА Новости
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