Россия не собирается выдавать Ливану владельца и капитана взорвавшегося в Бейруте судна

Владелец судна Rhosus Игорь Гречушкин и капитан Борис Прокошев, ордер на арест которых выдал Интерпол по делу о взрыве в порту Бейрута, не будут задержаны в России и выданы в руки «компетентных органов иностранных государств». Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В ведомстве пояснили, что соответствующие запросы нет поступали. Кроме того, как граждане России они не подлежат выдаче другому государству, передает РИА Новости.