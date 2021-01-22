Россия не собирается выдавать Ливану владельца и капитана взорвавшегося в Бейруте судна
Владелец судна Rhosus Игорь Гречушкин и капитан Борис Прокошев, ордер на арест которых выдал Интерпол по делу о взрыве в порту Бейрута, не будут задержаны в России и выданы в руки «компетентных органов иностранных государств». Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.
В ведомстве пояснили, что соответствующие запросы нет поступали. Кроме того, как граждане России они не подлежат выдаче другому государству, передает РИА Новости.
Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что Интерпол выдал ордер на арест владельца и капитана судна Rhosus, на борту которого находилась селитра, которая затем складировалась и взорвалась в порту Бейрута.
Серия мощных взрывов произошла 4 августа 2020 года в порту Бейрута, погибли около 200 человек. Взрывная волна разрушила множество зданий в городе.
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