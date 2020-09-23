Россия направила постпредству Германии при ОЗХО ноту по Навальному

Москва направила постпредству Германии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту для прояснения ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что от немецкой стороны потребовали передать исчерпывающую информацию в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

Как подчеркнул Шульгин, речь идёт о результатах анализов, биоматериалах и иных клинических пробах, которыми располагает Берлин. Кроме того, он отметил, что Россия ждет, что ФРГ в течение 10 дней ответит на запрос по ситуации с Алексеем Навальным, направленный постпредству Германии при ОЗХО.