Россия направила постпредству Германии при ОЗХО ноту по Навальному
Москва направила постпредству Германии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту для прояснения ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что от немецкой стороны потребовали передать исчерпывающую информацию в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.
Как подчеркнул Шульгин, речь идёт о результатах анализов, биоматериалах и иных клинических пробах, которыми располагает Берлин. Кроме того, он отметил, что Россия ждет, что ФРГ в течение 10 дней ответит на запрос по ситуации с Алексеем Навальным, направленный постпредству Германии при ОЗХО.
А на минувшей неделе МИД РФ заявил о проведении Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) «тайной операции» в деле с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Там отметили, что ранее Технический секретариат ОЗХО на обращения российской стороны отвечал, что не намерен участвовать в истории с Навальным, однако параллельно провел «целую тайную «операцию» по забору дополнительного биоматериала оппозиционера. По данным МИД, эти пробы были переданы в еще две лаборатории.
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