Лавров обвинил ФРГ и ОЗХО в отказе отвечать на запросы по Навальному

Германия и Организация по запрещению химического оружия не реагируют на официальные запросы Москвы по делу Алексея Навального. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил РИА Новости. По его словам, тем самым, не выполняются обязательства по Европейской конвенции об оказании правовой помощи.

Как подчеркнул глава МИД, делается это под совершенно надуманными предлогами, причём стороны отфутболивают запросы друг другу. «Германия говорит, что ничего не может нам сказать, дескать, идите в ОЗХО. Мы туда ходили несколько раз. Там говорят: идите в Берлин», — цитирует RT Лаврова.

Он охарактеризовал такое поведение известной поговоркой «Иван кивает на Петра, а Пётр кивает на Ивана». При этом звучат громогласные заявления об установлении факта отравления Навального и огульные обвинения в этом России, отметил Сергей Лавров. По его оценке, всё это делается в духе дела Скрипалей.

