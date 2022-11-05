Россия и Ирак подпишут меморандум об атомном сотрудничестве

Россия и Ирак готовятся к подписанию меморандума о сотрудничестве в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях. Об этом рассказал экономический советник посольства РФ в Ираке Илья Лобов в интервью РИА Новости.

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Как отметил дипломат, стороны также обсуждают взаимодействие в области образования, в частности, приема иракских студентов на обучение в профильных вузах России.

Лобов подчеркнул, что Ирак традиционно проявляет интерес к российской атомной энергетике. В рамках соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии, подписанного в 1975 году, стороны возобновили переговорный процесс по налаживанию партнерства.

«"Росатом" и иракское Агентство по контролю за радиоактивными материалами рассматривают возможность реализации небольших проектов в области создания исследовательских реакторов малой мощности, а также неэнергетического применения ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве и опреснении воды», — добавил дипломат.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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