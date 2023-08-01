Россия эвакуировала часть сотрудников посольства из Судана

Россия вывезла из города Порт-Судан часть сотрудников посольства в Судане, сообщили в МИД РФ.

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Утром 1 августа эвакуированные прибыли на аэродром «Чкаловский» в Московской области. Посольство продолжает работать в штатном режиме, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД уточнили, что сотрудников эвакуировали в связи с высокими рисками из-за продолжения боестолкновений в Судане.

Россия 28 июля перенесли свое посольство из столицы Судана Хартума в город Порт-Судан. В стране продолжается конфликт армии и сил оперативного реагирования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / скриншот с видео
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