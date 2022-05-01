Президент России подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз для чиновников и журналистов из ЕС
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется упрощенная процедура выдачи виз для граждан ЕС, а также для Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Новый закон размещен на официальном портале правовой информации.
Действие документа предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз для дипломатических работников, членов официальных делегаций, национальных и областных правительств и законодательных собраний, конституционных и верховных судов, а также журналистов, уточняет Газета.ru.
Ранее МИД Нидерландов объявил о приостановке с 27 апреля выдачу россиянам краткосрочных виз, сообщает пресс-служба посольства страны в РФ.
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