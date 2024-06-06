Экономист Бутырина предупредила россиян о подорожании водки и коньяка

По её словам, причиной роста стоимости станут «высокая инфляция, рост издержек производителей, увеличение акцизов и налогов на алкоголь, ослабление рубля».

«Такой рост цен является довольно критичным, так как затрагивает товары массового спроса», — указала она.

Эксперт добавила, что в этой связи россияне будут либо покупать меньше водки, бренди и коньяка, либо переключатся на вино, пиво или нелегальный алкоголь.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле заявили, что по итогам первого квартала текущего года в России розничные продажи водки выросли на 1,6%, спрос на коньяк увеличился почти на 10%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

