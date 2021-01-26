Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Иране
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в ближайшем будущем в стране планирут приступить к производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.
По итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава иранского МИД рассказал, что санитарные власти Ирана зарегистрировали российский препарат.
«В скором будущем мы надеемся, что сможем её закупить, а также приступить к совместному производству», - отметил Зариф.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что заключили договор с производителем фармацевтической продукции из Турции о выпуске в республике вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщает Газета.ру. В соглашении говорится о производстве одного миллиона доз препарата в год.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
- Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Иране
- Собянин объявил о начале строительства инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»
- В ВОЗ развеяли надежду на то, что вакцинация остановит пандемию
- Лидер армянской оппозиции отказался участвовать в организованных Пашиняном выборах
- Фрейндлих из реанимации перевели в обычную палату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru