Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Иране

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в ближайшем будущем в стране планирут приступить к производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.

По итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава иранского МИД рассказал, что санитарные власти Ирана зарегистрировали российский препарат.

«В скором будущем мы надеемся, что сможем её закупить, а также приступить к совместному производству», - отметил Зариф.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что заключили договор с производителем фармацевтической продукции из Турции о выпуске в республике вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщает Газета.ру. В соглашении говорится о производстве одного миллиона доз препарата в год.

