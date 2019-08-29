Российского туриста насмерть сбил автобус в Болгарии

По данным агентства, ДТП произошло близ города Несерб в Бургасской области. Автобус сбил мужчину, когда он переходил дорогу в неположенном месте.

В транспорте в момент аварии находился только водитель, он не пострадал. Отмечается, что по результатам тестов алкоголя в крови водителя не обнаружено. Расследование ДТП продолжается.

