Российского туриста насмерть сбил автобус в Болгарии
29 августа20:11
В Болгарии 82-летний турист из России погиб под колесами автобуса. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, ДТП произошло близ города Несерб в Бургасской области. Автобус сбил мужчину, когда он переходил дорогу в неположенном месте.
В транспорте в момент аварии находился только водитель, он не пострадал. Отмечается, что по результатам тестов алкоголя в крови водителя не обнаружено. Расследование ДТП продолжается.
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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов