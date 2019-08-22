Тбилисский политолог: Болгария не заменит грузинам Россию

«Я приветствую это соглашение, потому что легальное всегда лучше нелегального. Грузин и сейчас немало в Европе. Более миллиона жителей Грузии покинули страну после распада СССР. Но ожидать, что все хлынут в Болгарию – не стоит. Подавляющее большинство осело в России – чтобы найти работу, содержать семью, помогать своим близким, которые остались в Грузии, посылать деньги. Чем больше обещал Саакашвили, что Грузия интегрируется в Запад, вступит в НАТО, тем длиннее становились очереди у российского посольства. Даже когда оно закрылось, продолжало выдавать визы под эгидой посольства Швейцарии. Москва – второй город в мире по количеству грузин», - отметил он.

Ранее Петр Мамрадзе в эфире НСН рассказал, почему необходимо разделять политику и отношения между грузинским и российским народами.

