Финские следователи нашли якорь на месте повреждения Balticconnector

Представитель центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи заявил, что российское судно «Севморпуть» было исключено из расследования повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, сообщает ТАСС.

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«Российский корабль не рассматривается в качестве основного направления расследования», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Лохи добавил, что с места инцидента был убран посторонний предмет, похожий на якорь. Также отмечается, что финская полиция концентрируется при расследовании на китайском судне Newnew Polar Bear.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что действия по повреждению газопровода Balticconnector, который связывает Финляндию и Эстонию, можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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