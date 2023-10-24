Финские следователи нашли якорь на месте повреждения Balticconnector

«Российский корабль не рассматривается в качестве основного направления расследования», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Лохи добавил, что с места инцидента был убран посторонний предмет, похожий на якорь. Также отмечается, что финская полиция концентрируется при расследовании на китайском судне Newnew Polar Bear.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что действия по повреждению газопровода Balticconnector, который связывает Финляндию и Эстонию, можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

