Российское посольство заявило о провокации американских спецслужб
В деле разработчика компьютерных игр компании Eagle Dynamics Олега Тищенко, задержанного в Грузии и экстрадированного в Соединенные Штаты, присутствуют признаки провокации американских спецслужб. Об этом заявили в российском посольстве в США в своем сообщении на странице в Facebook.
Дипломаты отметили, что Тищенко, которому предъявлено обвинение по пяти пунктам, включая нарушение закона об экспорте вооружений, контрабанду и заговор против интересов США, в настоящее время содержится в тюрьме в штате Юта. Представители российской дипмиссии добиваются консульского доступа к гражданину РФ, отмечает РЕН ТВ.
Ранее компания Eagle Dynamics заявила, что по итогам внутреннего расследования не обнаружила доказательств обвинений против Олега Тищенко, сообщает РИА ФАН.
Напомним, что в суде штата Юта Тищенко обвиняют в покупке документации к военным самолетам США в нарушение законов страны. Как пишет RT, дело против россиянина завели еще в 2016 году.
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