Российское посольство заявило о провокации американских спецслужб

Ранее компания Eagle Dynamics заявила, что по итогам внутреннего расследования не обнаружила доказательств обвинений против Олега Тищенко, сообщает РИА ФАН.

Напомним, что в суде штата Юта Тищенко обвиняют в покупке документации к военным самолетам США в нарушение законов страны. Как пишет RT, дело против россиянина завели еще в 2016 году.

