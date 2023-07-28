Российское посольство в Судане перенесли из Хартума в Порт-Судан
Российское посольство в Судане перенесли из Хартума в город Порт-Судан, который находится на расстоянии 850 километров от суданской столицы.
В заявлении МИД РФ говорится, что решение было принято в связи с продолжающимися в Хартуме боестолкновениями между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, переезд занял около суток, сотрудники диппредставительства добрались к месту назначения сухопутным путём.
«Операция по переводу российской дипмиссии в Порт-Судан была согласована и осуществлена в координации с властями Республики Судан», - заключили в МИД РФ.
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США вводят экономические и визовые санкции против Судана, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru