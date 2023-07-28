Российское посольство в Судане перенесли из Хартума в Порт-Судан

В заявлении МИД РФ говорится, что решение было принято в связи с продолжающимися в Хартуме боестолкновениями между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, переезд занял около суток, сотрудники диппредставительства добрались к месту назначения сухопутным путём.

«Операция по переводу российской дипмиссии в Порт-Судан была согласована и осуществлена в координации с властями Республики Судан», - заключили в МИД РФ.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США вводят экономические и визовые санкции против Судана, сообщает RT.

