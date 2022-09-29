Российское посольство призвало объективно изучить обстоятельства атак на «Северные потоки»

«Обратили внимание на попытки отдельных американских законодателей возложить вину за инциденты на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" на Россию. Наверное, с высоты Капитолийского холма видней. Но в таком случае там должны знать и об активности военных кораблей США на месте подрыва российской инфраструктуры буквально накануне. О полетах там дронов и вертолетов. О ранее проводившихся в том же районе тренировках ВМС Соединенных Штатов по организации подводных взрывов. Наконец, об обещаниях президента Дж. Байдена "покончить" с проектом "Северный поток - 2"», — отмечается в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

Посольство считает, что Вашингтон пытается «нерыночными методами и санкциями» выдавить РФ как конкурента-поставщика газа. Дипмиссия указала на необходимость «всестороннего и объективного» изучения обстоятельств ЧП. Для обсуждения этого вопроса РФ созовет внеочередное заседание Совбеза ООН.

Ранее стало известно о снижении давления на двух трубопроводах «Северный поток». Как отметили в компании-операторе Nord Stream AG, негерметичность была вызвана физическими повреждениями. По данным СМИ, причиной утечки могла стать целенаправленная диверсия. В зонах ЧП установлены пятимильные запретные зоны для судоходства, отмечает РЕН ТВ. По факту повреждения трубопроводов ФСБ России возбудила дело об акте международного терроризма, пишет Газета.ру.

