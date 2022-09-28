Госдеп назвал «дезинформацией РФ» версию о причастности США к диверсии на «Северном потоке»

Госдеп назвал «дезинформацией РФ» версию о причастности США к диверсии на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает ТАСС.

Данную версию в Госдепе назвали нелепой.

В ночь на 26 сентября были зафиксированы утечки газа на трубопроводе «Северный поток 1» и «Северный поток 2» недалеко от острова Борнхольм в шведских и датских водах. О падении давления газа на обеих нитках газопровода сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.

Генпрокуратура РФ считает, что газопроводам были нанесены умышленные повреждения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:СШАСеверный Поток
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры