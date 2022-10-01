Российское посольство осудило заявления США о ЧП на «Северных потоках»
Заявления США по ситуации с авариями на международных газовых магистралях «Северного потока» — пример демонизации России, демонстрирующий укоренившуюся в Вашингтоне русофобию. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в США.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что страны НАТО не имеют отношения к ЧП на газопроводах.
«С одной стороны чиновник подчеркнул необходимость всестороннего анализа инцидента в Балтийском море и отказался "спекулировать о виновных в очевидном акте саботажа". Буквально тут же, противореча самому себе и элементарной логике, безапелляционно исключил причастность Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в организации атак. Подобные заявления, равно как и попытка Дж.Салливана перевести внимание общественности на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России, - очередной пример голословной демонизации нашей страны», — указали в дипмиссии.
Посольство усмотрело в этой ситуации «глубоко укоренившуюся в Вашингтоне русофобию» и «желание манипулировать общественным мнением». Российская дипмиссия призвала к всестороннему и объективному изучению обстоятельств ЧП на «Северных потоках».
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