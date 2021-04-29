Российское посольство опровергло приостановку создания российской базы в Судане

«… Указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом не говорилось так называемыми источниками. Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало», - следует из заявления.

Ранее представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд заявил, что не получал официального подтверждения о заморозке соглашения по созданию российской военной базы на Красном море.

