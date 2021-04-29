Российское посольство опровергло приостановку создания российской базы в Судане
Сообщения о приостановке действия соглашения о создании морской базы России на территории Судана не соответствуют действительности, сообщило в Facebook посольство РФ в африканской республике.
«… Указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом не говорилось так называемыми источниками. Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало», - следует из заявления.
Ранее представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд заявил, что не получал официального подтверждения о заморозке соглашения по созданию российской военной базы на Красном море.
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