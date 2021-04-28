МИД Судана не подтвердил данные об отказе правительства от российской базы

Представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд заявил, что не получал официального подтверждения о заморозке соглашения по созданию российской военной базы на Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию о заморозке соглашения ранее передал телеканал "Аль-Арабия". Отмечалось, что заявление было подписано прежними властями страны.

Телеканал со ссылкой на источник отмечал, что правительство также останавливает любое размещение ВМС РФ на морской базе Фламинго. Заморозка будет продлена до утверждения его парламентом, Суверенным советом Судана или кабмином.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Алексей Даничев
ТЕГИ:СМИВоенная БазаСудан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры